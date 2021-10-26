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فصل دراسي بجدة في الثمانينات الميلادية

منذ 4 ساعات
1271
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فصل دراسي بجدة في الثمانينات الميلادية
جدة
مدرسة
طلاب
فصل
خبر في صورة

التعليقات

كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5628
منذ 25 دقيقة
مع التحية للأخوة في صحيفة صدى ..
من المناسب أرفاق تعليق صغير مع كل صورة للفائدة ....
أما عرض الصورة بشكل جامد فلا فائده منه .... !!!!! تحياتي ،،،

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ربيعان الربيعان
وش صار على المضادات الروسيه اس 400
كجمغلو
سبحان الله الذي انجاها ... وهي خبلة ما تشوف قبل تمشي
كجمغلو
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 ايش الجنون هذا
سالم
👀
كان زمان
مع التحية للأخوة في صحيفة صدى .. من المناسب أرفاق تعليق صغير مع كل صورة للفائدة .... أما عرض الصورة بشكل جامد فلا فائده...

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