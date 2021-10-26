وكالات (صدى):
يحظى اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، باهتمام جماهيري كبير في القارة الأوروبية، وخاصة بعد تألقه خلال الموسم الأخير.
وكشفت تقارير بريطانية عن أبرز تفاصيل حياه محمد صلاح داخل إنجلترا، ومنها أنه يفضل الإقامة في مدينة مانشستر نظرًا لأن مدينة ليفربول تعد من المناطق الصغيرة التي ينقصها عدد من الخدمات، وهو ما دفع الدولي المصري إلى مغادرتها رفقة أسرته.
وذكرت التقارير أن محمد صلاح دخل مجال الاستثمار العقاري في بداية العام الحالي، حيث بدأت الشركة نشاطها برأس مال تبلغ قيمته نحو 9 ملايين جنيه إسترليني وتقوم على فرعين، في تكرار لتجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر.