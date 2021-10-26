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أبرز تفاصيل حياه محمد صلاح داخل إنجلترا

منذ 7 ساعات
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أبرز تفاصيل حياه محمد صلاح داخل إنجلترا

وكالات (صدى):
يحظى اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، باهتمام جماهيري كبير في القارة الأوروبية، وخاصة بعد تألقه خلال الموسم الأخير.

وكشفت تقارير بريطانية عن أبرز تفاصيل حياه محمد صلاح داخل إنجلترا، ومنها أنه يفضل الإقامة في مدينة مانشستر نظرًا لأن مدينة ليفربول تعد من المناطق الصغيرة التي ينقصها عدد من الخدمات، وهو ما دفع الدولي المصري إلى مغادرتها رفقة أسرته.

وذكرت التقارير أن محمد صلاح دخل مجال الاستثمار العقاري في بداية العام الحالي، حيث بدأت الشركة نشاطها برأس مال تبلغ قيمته نحو 9 ملايين جنيه إسترليني وتقوم على فرعين، في تكرار لتجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر.

 

 

ليفربول
إنجلترا
محمد صلاح
الاستثمار العقاري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10427
منذ ساعة
الله هم لا حسد اتركوة لحالة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ولا ششك ، ولا هذا كثير منهم .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم يا رجال الجمارك ويفشل على يديكم كل مخطط إجرامي يستهدف المملكه وشعبها ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكوره يا دكتوره ...
زعيم اااسيا
يبقى يقلد سامي الجابر لكن القزم يتعثر بثوب العمالقه

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