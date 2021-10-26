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الشايب الله سلمه
منذ ساعة
545
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137051
منذ 58 دقيقة
يحتاج تعليم اساليب السلامه ، ومنها ان لايقرب المخرطه او الأدوات الدواره بملابس فضفاضه ، ليحصل مثل ماحصل ..
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هههههههههههههههه .. .. زواجهما وهما حران ، يعملان مايريدان ، والمعازيم فيه من يخدمهم .. يمكن هذا اللي فكراا فيه ..
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ادبوه زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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