أمريكا تعلن رفضها لحل الحكومة الانتقالية في السودان

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على رفض الولايات المتحدة حل الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك، داعيا للعودة إلى الحكم المدني.
وكشف بلينكن، أن الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مضيفًا: "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور" .
وأشار بلينكن إلى أن واشنطن ستوقف على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان حجمه 700 مليون دولار، فيما أدانت الولايات المتحدة "بشدة" إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد.