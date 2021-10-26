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أمريكا تعلن رفضها لحل الحكومة الانتقالية في السودان

منذ ساعتين
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أمريكا تعلن رفضها لحل الحكومة الانتقالية في السودان

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على رفض الولايات المتحدة حل الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك، داعيا للعودة إلى الحكم المدني.

وكشف بلينكن، أن الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مضيفًا: "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور" .

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن ستوقف على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان حجمه 700 مليون دولار، فيما أدانت الولايات المتحدة "بشدة" إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد.

 

واشنطن
الخرطوم
السودان
الولايات المتحدة
أنتوني بلينكن
الحكومة الانتقالية السودانية
القوات العسكرية السودانية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 411
منذ 30 دقيقة
لعنكم الله كل مشاكل العالم منكم

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أحدث التعليقات

بوسعد
المفروض اللي يتكلم عن لقاحات كورونا وزير الصحة وش دخل وزير الاستثمار
محمد الشهري
يا عبدالله شكلك نصراوي🤣🤣🤣
كلام مليان
عرفينه ما احد يبي راعي المشاكل بدون دعم تحكيمي
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف

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