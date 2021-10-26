المسند: كل المدن باتت تحت الأربعينيات المئوية

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة"تسميات" استقرار حالة الطقس في معظم المناطق، عدا أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ فقد تتشكّل بعض السحب الممطرة.
وقال المسند؛ إن كل المدن بما فيها الغربية باتت تحت سقف الأربعينيات المئوية، وخرجت من القائمة العالمية "الحمراء"؛ قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم، لحين عودتها إلى القائمة في مايو من العام المقبل 2022.
وأضاف: وسجّلت عرفات أمس درجة حرارة عظمى بلغت 38.2 مئوية، فيما سجّلت طريف صباح اليوم درجة صغرى 12 مئوية.
وتابع: "قيل احسب من نزول أول مطرة 70 يوماً، عندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة، قلت: أو أقل من ذلك".
وأشار إلى أنه في في هذا التوقيت يشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس.