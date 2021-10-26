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نضال الأحمدية: هروب أحمد عز من فنانة لبنانية ليلة خطوبتهما

منذ 3 ساعات
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نضال الأحمدية: هروب أحمد عز من فنانة لبنانية ليلة خطوبتهما

بيروت (صدى):
كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن تفاصيل علاقة الفنان أحمد عز، مع فنانة لبنانية كبيرة، وهروبه منها في ليلة خطوبتهما.

وأوضحت الإعلامية اللبنانية: "حاولت التواصل مع أحمد عز، لكنه لم يتجاوب وفهمت أنه متورط وخائف"، مضيفة: "أحمد ضل في علاقة لمدة 6 سنوات مع فنانة من أجمل الفنانات، ويوم الخطبة أغلق تليفونه، ولم يحضر إلى بيروت، بعد علاقة حب 6 سنوات تركها.. هذا أحمد عز".

وتعمدت نضال الأحمدية، عدم الكشف عن هوية الفنانة التي تقصدها من الحديث، وذلك على الرغم من تحدي رودولف هلال لها خلال برنامج" المجهول"، أن تفصح عن اسمها، لتجاوب: "اتحداك أنك تخليني أجاوب وأقول اسمها".

 

خطوبة
أحمد عز
فنانة لبنانية
نضال الأحمدية
فن ومشاهير

التعليقات

كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5625
منذ 59 دقيقة
هاذي مريضة بالإثارة الصحفية ...!!
دائماً مشاكل مع الفنانين بلاسبب لأجل الشهرة والإضواء ............!!!!!!!!!!!!

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هب النسيم داعب الغصن.. لطلال.. وشم النسيم : طلع عيد عند الجماعة يا سعيد
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين مازين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. زواجهما وهما حران ، يعملان مايريدان ، والمعازيم فيه من يخدمهم .. يمكن هذا اللي فكراا فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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