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تراجع أسعار النفط بعد موجة صعود مدعومة بالطلب

منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار النفط بعد موجة صعود مدعومة بالطلب

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط تراجع اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2% إلى 85.79 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5% أمس الاثنين، كما وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 83.55 دولار للبرميل صباحاً، بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.

كما تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة، فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأوضح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة: "التوقعات بالنسبة لنوفمبر الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء".

الصين
النفط
أسعار النفط
خام برنت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137051
منذ 51 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هب النسيم داعب الغصن.. لطلال.. وشم النسيم : طلع عيد عند الجماعة يا سعيد
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين مازين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. زواجهما وهما حران ، يعملان مايريدان ، والمعازيم فيه من يخدمهم .. يمكن هذا اللي فكراا فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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