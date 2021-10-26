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مدينة الخبر في الخمسينيات الميلادية
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54541
منذ 41 دقيقة
طيب
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ابو عمار
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