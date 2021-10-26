رئيس الترفيه يعلن التوقيع مع فرقة كورية

الرياض (صدى):
شوق رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، المواطنين والمقيمين إلى حدث جديد، سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وقال آل الشيخ في تصريح مقتضب: "وقعنا مع فرقة كورية، بس بنعلن في الوقت المناسب"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
وفي سياق آخر، أوضح آل الشيخ أنه تم بيع أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق لحجز ملاهي مدينة ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال آل الشيخ: "تصدقون اليوم فتحنا التذاكر وبعنا أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق، ونتر وندرلاند موسم الرياض عشق حقيقي لزوارها".
وأضاف: "ننتظركم يوم الأربعاء بحلتها الجديدة وواثق أنها بتعجبكم إن شاءالله، وطلبي الوحيد إذا زرتوها وانبسطتوا تدعوا لمولاي حفظه الله وسمو سيدي اللي حققوا احلامنا وصارت واقع".
وتشكل "الرياض ونتر وندرلاند"، أحد أهم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، من خلال 6 مناطق توفر أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، وأنشطة وعروضًا ترفيهية تلبي شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.