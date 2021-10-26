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رئيس الترفيه يعلن التوقيع مع فرقة كورية

منذ 23 دقيقة
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رئيس الترفيه يعلن التوقيع مع فرقة كورية

الرياض (صدى):
شوق رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، المواطنين والمقيمين إلى حدث جديد، سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وقال آل الشيخ في تصريح مقتضب: "وقعنا مع فرقة كورية، بس بنعلن في الوقت المناسب"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

وفي سياق آخر، أوضح آل الشيخ أنه تم بيع أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق لحجز ملاهي مدينة ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ: "تصدقون اليوم فتحنا التذاكر وبعنا أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق، ونتر وندرلاند موسم الرياض عشق حقيقي لزوارها".

وأضاف: "ننتظركم يوم الأربعاء بحلتها الجديدة وواثق أنها بتعجبكم إن شاءالله، وطلبي الوحيد إذا زرتوها وانبسطتوا تدعوا لمولاي حفظه الله وسمو سيدي اللي حققوا احلامنا وصارت واقع".

وتشكل "الرياض ونتر وندرلاند"، أحد أهم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، من خلال 6 مناطق توفر أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، وأنشطة وعروضًا ترفيهية تلبي شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
ونتر وندرلاند

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18478
منذ 17 دقيقة
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أصبَح قال: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا)

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أحدث التعليقات

سلطان
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد .
ابو عمار
شكرا يا دكتور على التصحيح
د محمد ماجد بخش
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أصبَح قال: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا،...
ابو عمار
حلم الضبعه تزوجته او لم تتزوجه
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... يبدو انه منتهي

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