تركي الحمد: كل كروت الإدراة الأمريكية لنبذ السعودية متهالكة

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب تركي الحمد، أن جميع محاولات الإدارة الأمريكية، لنبذ المملكة وتشويه صورتها، متهالكة وفاشلة في تحقيق أغراضها.
وقال الحمد: "كل الكروت "الحاسمة" التي استخدمتها إدارة بايدن (أوباما) لتركيع السعودية الجديدة "ونبذها"، اتضح انها كروت متهالكة متهاوية".
وعدد الحمد تلك الكروت المحروقة بداية من: "كارت الحادي عشر من سبتمبر، كارت خاشقجي، كارت أسعار النفط، وأخيرا كارت الجبري"، متسائلا: "ماذا بقي لدى هذه الإدارة من كروت؟".
يذكر أن بعض المحللين ذكروا أن ناخبي بايدن يقضون الآن فترة ولاية باراك أوباما الثالثة، حيث يرون أن فريق بايدن هو نفس فريق أوباما مع اختلاف بسيط في الأشخاص، وبالتالي أجندة بايدن هي نفس أجندة أوباما.
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