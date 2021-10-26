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تركي الحمد: كل كروت الإدراة الأمريكية لنبذ السعودية متهالكة

منذ 55 دقيقة
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تركي الحمد: كل كروت الإدراة الأمريكية لنبذ السعودية متهالكة

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب تركي الحمد، أن جميع محاولات الإدارة الأمريكية، لنبذ المملكة وتشويه صورتها، متهالكة وفاشلة في تحقيق أغراضها.

وقال الحمد: "كل الكروت "الحاسمة" التي استخدمتها إدارة بايدن (أوباما) لتركيع السعودية الجديدة "ونبذها"، اتضح انها كروت متهالكة متهاوية".

وعدد الحمد تلك الكروت المحروقة بداية من: "كارت الحادي عشر من سبتمبر، كارت خاشقجي، كارت أسعار النفط، وأخيرا كارت الجبري"، متسائلا: "ماذا بقي لدى هذه الإدارة من كروت؟".

يذكر أن بعض المحللين ذكروا أن ناخبي بايدن يقضون الآن فترة ولاية باراك أوباما الثالثة، حيث يرون أن فريق بايدن هو نفس فريق أوباما مع اختلاف بسيط في الأشخاص، وبالتالي أجندة بايدن هي نفس أجندة أوباما.

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امريكا
باراك اوباما
جو بايدن
تركي الحمد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18478
منذ 35 دقيقة
ربي يحفظ السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها .. ويحشر المتربصين بها مع فرعون وهامان وأبو لهب وأبو جهل وأبو لؤلؤة المجوسي قاتل الفاروق خليفة المسلمين عمر الخطاب رضي الله عنه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54530
منذ 25 دقيقة
دائما كروت الحزب الدمقراطي الامريكي متهالكه وعفى عليها الزمن ولن تهز شعره في رأس السعوديه

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أحدث التعليقات

سلطان
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد .
ابو عمار
شكرا يا دكتور على التصحيح
د محمد ماجد بخش
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أصبَح قال: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا،...
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حلم الضبعه تزوجته او لم تتزوجه
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