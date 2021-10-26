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حلا الترك تمر بحالة اكتئاب "غير طبيعية"

منذ 5 ساعات
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حلا الترك تمر بحالة اكتئاب "غير طبيعية"

المنامة (صدى):
صرحت الفنانة البحرينية حلا الترك، بأنها تمر بحالة اكتئاب، وصفتها بـ "غير طبيعية"، بسبب بعدها عن أسرتها بعد انتقالها للإقامة في دبي.

وقالت حلا الترك: "دخلت الفترة الماضية في حالة اكتئاب غير طبيعية، تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن اتأقلم على الوضع".

وبدأت حلا دراستها الجامعية في الإمارات بمجال تصميم الأزياء، موضحة أن: "الدراسة كانت صعبة جدا في ظل أزمة كورونا، والوضع اختلف بعد العودة لحرم الجامعة".

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حلا الترك
منوعات
البحرين
اكتئاب
فن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54541
منذ 42 دقيقة
علاج الاكتئاب يا حلا هو الزواج فلا تضيع وقتك مع الاطباء النفسيين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه صيد مجرد استعراض
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
تستاهل الهبلا
الملل
تصدقون ان بعد الحياة واللهو واللعب موت وبعد الموت حياة وسؤال حساب عن ماذا عملنا في الحياة الدنيا
ابو عمار
باطلاله لافته لليمين والا الشمال

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