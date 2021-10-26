حلا الترك تمر بحالة اكتئاب "غير طبيعية"

المنامة (صدى):
صرحت الفنانة البحرينية حلا الترك، بأنها تمر بحالة اكتئاب، وصفتها بـ "غير طبيعية"، بسبب بعدها عن أسرتها بعد انتقالها للإقامة في دبي.
وقالت حلا الترك: "دخلت الفترة الماضية في حالة اكتئاب غير طبيعية، تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن اتأقلم على الوضع".
وبدأت حلا دراستها الجامعية في الإمارات بمجال تصميم الأزياء، موضحة أن: "الدراسة كانت صعبة جدا في ظل أزمة كورونا، والوضع اختلف بعد العودة لحرم الجامعة".
اقرأ أيضا