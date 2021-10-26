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العجمة لحاتم خيمي : كيف عرفت أن بوفيه الهلال يتكلف 14 ألف ريال؟
منذ يوم
4584
1
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التعليقات
ابو عيد
عدد التعليقات : 9
منذ 16 دقيقة
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
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أحدث التعليقات
Ahmed
لاله الا الله محمد رسول
ابو عيد
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
شمس الحقيقة
أصلن لبنان مندمر وجاء المجوسي يبي يزيدهم تدمير وخراااب
ابو محمد 😎 ✍️
الأشهب الألهب هذامنسِّم ، مخرِّف وكاشت ولا هو داري عن حاله ولا بما يجري حواليه ..
نجاة محمد
الدوسري مره واحدة تحلمون و الحلم مو عيب
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