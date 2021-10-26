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سعود الصرامي : أزمات النصر تحدث عبر التاريخ
منذ 14 ساعة
1436
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
هذه ليست أزمات لنادي النصر هذا هو واقع لحال فريق النصر ومعروف انه فريق حواري منذ تأسيسه ودعوة امهات اللاعبين على النادي ورؤسائه السابقين الذين اكلوا حقوق ابنائهم حتى ماجد عبدالله اكلت حقوقه وعلي يزيد والهريفي والجمعان وعد ولا تحصي ..!
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وش صار على المضادات الروسيه اس 400
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😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 ايش الجنون هذا
سالم
👀
كان زمان
مع التحية للأخوة في صحيفة صدى .. من المناسب أرفاق تعليق صغير مع كل صورة للفائدة .... أما عرض الصورة بشكل جامد فلا فائده...
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