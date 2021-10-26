بلقيس تقترب من جائزة "هوليوود"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة بلقيس فتحي، عن ترشيح أغنيتها "انتهى" لنهائيات جائزة هوليوود العالمية، معبرة عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز.
وقالت بلقيس: "أغنية انتهى، ترشحت لنهائيات جائزة هوليوود العالمية، ومجرد وصولي الترشح مكسب، وبإذن الله اكسب لأن الفن الخليجي لا ينقصه شيء للوصول إلى العالمية".
وتابعت: "انتهى، عمل متكامل من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، وإخراج دان حداد، وألف مبروك لنا جميعا".
وتعد أغنية "انتهى" واحدة من أنجح الأغنيات التي قدمتها بلقيس مؤخرا، فقد حققت تفاعلا كبيرا منذ اليوم الأول من إصدارها.