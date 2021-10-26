نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

منذ يوم
46613
19
صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

طلال الغامدي (صدى):
رجحت تقارير صحفية إمكانية تولي محمد نور منصب المدير التنفيذي في نادي النصر، وذلك بعد إقالة حسين عبد الغني بسبب بعض السلوكيات المثيرة للجدل بشأنه خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن "نور" يمكن أن يقود الاتحاد لعقد صفقات تبادلية مع عملاق جدة أو ربما الحصول على خدمات بعض اللاعبين بعد دخولهم الفترة الحرة.

وبدا نور، بعد اعتزاله كرة القدم، حريصًا على إقامة علاقات جيدة مع الأعداء قبل الأصدقاء، ما يلمح إلى علاقة جيدة جدًا مع الهلال، عكس ما فعله حسين عبد الغني، الفترة الماضية.

كما أن "نور" يولي محبة خاصة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتجديد تعاقد "حمدالله" مع النصر.

يٌذكر أن حسين عبد الغني قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.

كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.

 

النصر
محمد نور
حسين عبدالغني
خالد البلطان
رئيس الشباب
عبدالرزاق حمدالله
عملاق جدة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10124
منذ يوم
حسنا حسنا و طيب وكيف يكون ** هكزااا كزاالك ***!! ههههههههه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2174
منذ يوم
هههههههههههه
اللهم لاشماته
تراكم النصر استوعبوا
لاتقارنون انفسكم بالهلال
تلطمكم امواجه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2821
منذ يوم
ههههههه اسوء خلف لاسوء سلف والاتجاة نحو الطريق المنحدرة ماذا فعلت بهم يا زعيم،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو راشد
ابو راشد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كل هذه الجعجعة من أجل الإسقاط على الفتى الذهبي
إعلام ازيرق مراهق
sfa
sfa عدد التعليقات : 1
منذ يوم
العالمي كبير اسيا وعرابها مهما حاولوا بعض الصغار من التقليل من شموخه وكبرياءه
كلير القارة الصفراء النصر 💙💛
خالد
خالد عدد التعليقات : 46
منذ 20 ساعة
ابو المنشطات وجحوظ العيون والنرفزه والاكمام الطويله بعز الحر وهي علامات ايش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والتلاعب ايام البلوي وتوقيع مع لاعبين غير قانوني ورشاوي ووو ولذلك اخس من عبدالغني ذو الاصول الافريقيه هذا
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 742
منذ 17 ساعة
يا اخوي مافيه من ابناء النصر المخلصين بدل هالمتزقه وين يوسف خميس وين محيسن الجمعان وين صالح المطلق وين الهريفي ووووو الخ هذا بيعدمهم بالمنشطات
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3074
منذ 16 ساعة
sfa :

ما تفطر تبن
ياصفر اسيا
يا صغير اسيا
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة عدد التعليقات : 3074
منذ 15 ساعة
ماجمع الا وفق
هههههههههههههههههههههههه
لاعيبة مطرودين من انديتهم
النصر لاقط .........
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 636
منذ 15 ساعة
ان شاء الله يجددون لحمدالله ليستمر الضياع
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 52
منذ 15 ساعة
حسين او نور كليهما قد زغب ام ام الطواقي
بـــــلــــــــيـــــــــهي بـــــــــــــــارك (راكز الراية)
بـــــلــــــــيـــــــــهي بـــــــــــــــارك (راكز الراية) عدد التعليقات : 3074
منذ 15 ساعة
هذي بيئة نادي النصر
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 14 ساعة
ونعم بنوران رجل المهمات الصعبة
قرم
قرم عدد التعليقات : 495
منذ 14 ساعة
تعليق (العاليم الاصل وليس الاوسكباري)
فعلن تعليقك يعكس بيئتك.
ياليتك ساكت استر لك!!
ليس كل نصراوي قذر الاخلاق والالفاظ.
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 14 ساعة
ونعم بنوران رجل المهمات الصعبة
شبيه صويحبي
شبيه صويحبي عدد التعليقات : 372
منذ 13 ساعة
التكروني هذا اعطوه كورة ويلعب صح اما إدارة وقرارات وفن تعامل والله ما عنده ماعند جدتي...اعطوا الهريفي فرررصة وراح تشوفون الانضباط صح وراح يطرد البكاية حمد الله....
راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 6
منذ 12 ساعة
ههههههههه اللهم لاشماتة
بن نصيف
بن نصيف عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
لا يصلح لادارة هذا الكيان العريق سوى النجار أو العثمان وهما من كانا على زمن رجل المهمات الصعبة فيصل بن تركي
Ahmed
Ahmed عدد التعليقات : 3
منذ 6 دقائق
لاله الا الله محمد رسول

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Ahmed
لاله الا الله محمد رسول
ابو عيد
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
شمس الحقيقة
أصلن لبنان مندمر وجاء المجوسي يبي يزيدهم تدمير وخراااب
ابو محمد 😎 ✍️
الأشهب الألهب هذامنسِّم ، مخرِّف وكاشت ولا هو داري عن حاله ولا بما يجري حواليه ..
نجاة محمد
الدوسري مره واحدة تحلمون و الحلم مو عيب

أخر الأخبار

إحباط محاولتين حوثيتين لاستهداف مطار أبها الدولي ونجران
إحباط محاولتين حوثيتين لاستهداف مطار أبها الدولي ونجران
منذ 15 دقيقة 1134
الإرياني: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني
الإرياني: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني
منذ 24 دقيقة 1251
محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية
محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية
منذ 42 دقيقة 596
ضبط 4 مواطنين سرقوا دراجات نارية لسلب المارة في الرياض
ضبط 4 مواطنين سرقوا دراجات نارية لسلب المارة في الرياض
منذ 46 دقيقة 1525
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا
منذ 49 دقيقة 2175
المملكة تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
المملكة تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
منذ ساعة 1125
المملكة واليونان تصدران بياناً مشتركاً في ختام زيارة رئيس وزراء اليونان إلى المملكة
المملكة واليونان تصدران بياناً مشتركاً في ختام زيارة رئيس وزراء اليونان إلى المملكة
منذ ساعة 1214
بالفيديو.. "المدلج" يروي تفاصيل تهديده بإنهاء حياة نجله أمام عينه
بالفيديو.. "المدلج" يروي تفاصيل تهديده بإنهاء حياة نجله أمام عينه
منذ ساعة 1922
الكشف عن حكم مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ11 
الكشف عن حكم مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ11 
منذ ساعة 1542
مفاجأة  بشأن مكان احتجاز "حمدوك" وزوجته
مفاجأة  بشأن مكان احتجاز "حمدوك" وزوجته
منذ ساعتين 1962