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"السهلي" يكشف تستر تجاري في بعض الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الغربية

منذ 23 ساعة
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"السهلي" يكشف تستر تجاري في بعض الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الغربية

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الصحفي، حماد السهلي، أن أغلب الشقق المفروشة وبعض الفنادق في المنطقة الغربية فيها تستر تجاري ويديرها مقيمون.

وأضاف أن المقيمين يضربون بالأنظمة عرض الحائط، فضلا عن سوء النظافة والتعامل واجراءات السلامة، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

واستشهد على صحة حديثه بأن مقيم من جنسية عربية ومسؤول على أحد هذه الشقق طلب منه أن يدفع مباشرة مقابل أن يمنحه تخفيض، فأجابه بأن هذا مخالف للأنظمة الحكومة، فرد فعليه قائلا :"انت بتخوفني بالحكومة امشي من هنا وأغلى ما فخليك اركبه".

وأكد الكاتب أنه طلب من المقيم أن يتواصل مع مديره، فرد عليه الأخير قائلا :"انا الكل فالكل"، في إشارة منه بسيطرته على الشقق.

ودعا "السهلي" وزارات الداخلية، والسياحة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإمارة منطقة مكة المكرمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التستر التجاري.

السياحة
مكة المكرمة
وزارة التجارة
الداخلية
إمارة منطقة مكة المكرمة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 706
منذ 21 ساعة
يا رجل ...
شريت جهاز وطلعت ماركته مضروبه وغير مطابقه للمواصفات والمفترض سحبه من الاسواق..
ولما شكيت للتجاره قلب الموضوع علي وتم اقفال البلاغ بتكذيبي.
والوكيل طلع من مستعربين الشمال بغطاء سعوده
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14767
منذ 20 ساعة
الله يكثر أمثالك من المواطنين الغيورين، يالسهلي..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10115
منذ 19 ساعة
ترى في كل مكان مو بس الغربية *!!!
لكن لا حياة لمن تنادي **!!!
احمد
احمد عدد التعليقات : 706
منذ 19 ساعة
مثل هذا الكاتب يستحق الاشاده...
لانه ينتقد لصالح البلد وما ولد...
من اسس تطور الدول المتقدمه انها فتحت باب النقد البناء لتصحيح الاخطاء...
المهم .. عندي شعور... لو نمت مئة عام وصحيت..
يكون اول خبر اقرأه..اعطاء مهله للمتسترين ...
يا ناس الغرب وصل قمة التكنلوجيا والاختراعات وحنا للحين تستر وتستر..؟
وصلت الحال عندي اني شلت ستاير البيت..لانها متستره وانا اكره التستر
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 33
منذ 17 ساعة
والله كل. التجارة سياحة تجارة صناعة خدمات أعمال حره وجميع المهن الحرة وجميع مواقع المملكة تستر تجاري والنسبة الحقيقية 8% بالضبط تزيد ولا تنقص والضحية ألمواطن واقتصاد البلد المليارات للأجانب والأجنبي غني والمواطن فقير
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 33
منذ 17 ساعة
والله كل. التجارة سياحة تجارة صناعة خدمات أعمال حره وجميع المهن الحرة وجميع مواقع المملكة تستر تجاري والنسبة الحقيقية 8% بالضبط تزيد ولا تنقص والضحية ألمواطن واقتصاد البلد المليارات للأجانب والأجنبي غني والمواطن فقير
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 33
منذ 17 ساعة
والله كل. التجارة سياحة تجارة صناعة خدمات أعمال حره وجميع المهن الحرة وجميع مواقع المملكة تستر تجاري والنسبة الحقيقية 8% بالضبط تزيد ولا تنقص والضحية ألمواطن واقتصاد البلد المليارات للأجانب والأجنبي غني والمواطن فقير
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 320
منذ 15 ساعة
%90 من فنادق وشقق مكه والمدينه يملكها اجانب باسماء سعوديه ولجان مكافحة التستر في نوم عميق!!
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 802
منذ 10 ساعات
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد .
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 802
منذ 10 ساعات
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد ومع الأسف ونشكي البطالة حنا فعلاً مغفلين كل الوافدين الهاربين يضحكون علينا كيف لا ونحن مستسلمين
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 48
منذ 21 دقيقة
طيب وليش مابلغت مكافحة التستر التجاري وتم القبض عليه وهو متلبس بدلا من البربره في الإعلام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ولا ششك ، ولا هذا كثير منهم .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم يا رجال الجمارك ويفشل على يديكم كل مخطط إجرامي يستهدف المملكه وشعبها ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكوره يا دكتوره ...
زعيم اااسيا
يبقى يقلد سامي الجابر لكن القزم يتعثر بثوب العمالقه

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