شاب يقتل صديق طفولته ثم يقطع رقبته ويحرق جثته!

القاهرة (صدى):
شهدت مصر، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل صديقه، وقطع رقبته، وحرق جثته، وذلك لخلافات مالية بينهما.
وأقر الجاني بفعلته، موضحا أن المجني عليه كان صديق طفولته، واضطر للاقتراض منه، لكنه تأخر في السداد بالموعد المحدد، فتوجه إليه القتيل، وطالبه بالتوقيع على إيصال أمانة فوقع له.
وأشار المتهم إلى أنه حين تأخر في السداد بالموعد فضحه صديقه أمام أهله، وهدده بسجنه بالإيصال الذي بحوزته.
وأوضح أنه قرر التخلص من صديقه، فاتصل به وأبلغه أنه سيقابله لدفع الدين، وفي طريق مهجور، طلب منه النزول، ثم أطلق عليه رصاصة، وسحب سكينا وذبحه، لتأكيد الوفاة وبعدها سكب على الجثة البنزين وأشعل النار بها.