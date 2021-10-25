حسم 35% من راتب فهد المولد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن قيام إدارة نادي الاتحاد، بحسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت استبداله خلال مباراة الشباب، في الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر أن الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد، حول المولد إلى التدريبات الانفرادية لمدة أسبوع، بحسب الرياضية.
وكان المولد قد خرج من الملعب غاضبا من قرار المدرب باستبداله، رافضًا الجلوس على دكة البدلاء، فيما تدخل المدير التنفيذي حامد البلوي لمحاولة تهدئته في غرفة الملابس.
يذكر أن الاتحاد خسر أمام نظيره الشباب، 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.
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