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حسم 35% من راتب فهد المولد

منذ 5 ساعات
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حسم 35% من راتب فهد المولد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن قيام إدارة نادي الاتحاد، بحسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت استبداله خلال مباراة الشباب، في الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر أن الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد، حول المولد إلى التدريبات الانفرادية لمدة أسبوع، بحسب الرياضية.

وكان المولد قد خرج من الملعب غاضبا من قرار المدرب باستبداله، رافضًا الجلوس على دكة البدلاء، فيما تدخل المدير التنفيذي حامد البلوي لمحاولة تهدئته في غرفة الملابس.

يذكر أن الاتحاد خسر أمام نظيره الشباب، 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18478
منذ 24 دقيقة
أنفعل فهد نصف غضبة فنقص ثلث راتبه ..

يحكى أن نادي الإتحاد حسم من راتب لاعبه المثير للجدل فهد المولد ..

وكأنه يوصل له رسالة : احترم ناديك يا عزيزي اللاعب لا نلعب لك الخصومات تمهيدا لاقتلاعك إن لم تعدل من سلوكك وتركيزك - في الملعب - نقلعك من ساسك عما قريب

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أحدث التعليقات

سلطان
الله توك تدري هلحين كل شي تستر واتحدى احد يقول غير ذلك وشف الهروب مسكوت عنه وهو اعظم من الفساد .
ابو عمار
شكرا يا دكتور على التصحيح
د محمد ماجد بخش
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أصبَح قال: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا،...
ابو عمار
حلم الضبعه تزوجته او لم تتزوجه
ابو عمار
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