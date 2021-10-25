محام يثير الجدل بحديثه عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة "فيديو"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أثار المحامي فايز العنزي، موجة من الجدل بعد حديثه عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة.
وقال فايز العنزي، في مقطع متداول:"إذا كان الزوج موفر لها المواصلات وقائم بواجباتها والتنقل بها للعمل والمستشفى والسوق فهذا الأمر يحق له منع زوجته من القيادة دفعاً للضرر".
وأشار:" خروج المرأة بمفردها قد يلحق الضرر بها أو بأبنائها ففي هذه الحالة يستطيع أن يمنعها"، لافتا:"قيادة المرأة دون إذن زوجها يعتبر عصيان والعصيان يعد نشوزا والنشوز هو سقوط الحقوق كاملة عن الزوجة"، مما أشعل غضب متداولي الفيديو.