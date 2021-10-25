نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محام يثير الجدل بحديثه عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة "فيديو"

منذ 4 ساعات
1894
1
محام يثير الجدل بحديثه عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة "فيديو"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أثار المحامي فايز العنزي، موجة من الجدل بعد حديثه عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة.

وقال فايز العنزي، في مقطع متداول:"إذا كان الزوج موفر لها المواصلات وقائم بواجباتها والتنقل بها للعمل والمستشفى والسوق فهذا الأمر يحق له منع زوجته من القيادة دفعاً للضرر".

وأشار:" خروج المرأة بمفردها قد يلحق الضرر بها أو بأبنائها ففي هذه الحالة يستطيع أن يمنعها"، لافتا:"قيادة المرأة دون إذن زوجها يعتبر عصيان والعصيان يعد نشوزا  والنشوز هو سقوط الحقوق كاملة عن الزوجة"، مما أشعل غضب متداولي الفيديو.

قيادة السيارة
السوق
عصيان
نشوز
فايز العنزي

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16285
منذ ساعة
اذا هويسوق تقعد ما نبي ضحايا😊🤣

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طرق عن خشمك
ذا مكانه في نساح الطعس خاطينه إعلامي وزق فيك
بلبل البحر
الله يعينهم على هذه المصيبة
بلبل البحر
خلي الورقة العرفي تنفعك..
بلبل البحر
جزاك الله خير يا ست
جنوبيه قحطانيه❣
اذا هويسوق تقعد ما نبي ضحايا😊🤣

أخر الأخبار

آل الشيخ يدعو لمشاركته المشي مسافة 7 كم
آل الشيخ يدعو لمشاركته المشي مسافة 7 كم
منذ 8 دقائق 1089
كومبات فيلد.. الدخول مجاني لنهاية شهر أكتوبر
كومبات فيلد.. الدخول مجاني لنهاية شهر أكتوبر
منذ 18 دقيقة 1088
حلا الترك تمر بحالة اكتئاب "غير طبيعية"
حلا الترك تمر بحالة اكتئاب "غير طبيعية"
منذ 42 دقيقة 251
الكويت.. مستجدات بقضية "تسريبات أمن الدولة"
الكويت.. مستجدات بقضية "تسريبات أمن الدولة"
منذ 48 دقيقة 1193
بلقيس تقترب من جائزة "هوليوود"
بلقيس تقترب من جائزة "هوليوود"
منذ ساعة 192
الأهلي.. 20 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز على الهلال
الأهلي.. 20 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز على الهلال
منذ ساعة 1202
شاب يقتل صديق طفولته ثم يقطع رقبته ويحرق جثته!
شاب يقتل صديق طفولته ثم يقطع رقبته ويحرق جثته!
منذ ساعة 245
لبناني يطالب باعتقاله: "زجوني بالحبس وادفعوا عنا الفواتير"
لبناني يطالب باعتقاله: "زجوني بالحبس وادفعوا عنا الفواتير"
منذ ساعة 1234
حسم 35% من راتب فهد المولد
حسم 35% من راتب فهد المولد
منذ ساعتين 1465
تفاصيل البيان الرئاسي الصادر عن " مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"
تفاصيل البيان الرئاسي الصادر عن " مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"
منذ ساعتين 1252