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هل شرب الماء أثناء الوقوف فيه ضرر
منذ 4 ساعات
1252
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137031
منذ 24 دقيقة
شرب الماء واقفاً منهي عنه ، وشرب الماء جالساً ، سنَّة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ..
.. كفرت بأقوالك وآمنت بقول رسولنا الكريم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز يا خبيره ........
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .....
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..
رااايق
طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
شرب الماء واقفاً منهي عنه ، وشرب الماء جالساً ، سنَّة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام .. .. كفرت بأقوالك وآمنت بقول رسولنا الكريم...
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