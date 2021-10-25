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فتاة تقاضي خطيبها السابق بسبب "كلب"

منذ ساعة
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فتاة تقاضي خطيبها السابق بسبب "كلب"

أبوظبي (صدى):

شهدت إحدى المحاكم في الإمارات دعوى قضائية رفعتها فتاة ضد خطيبها السابق، وطالبت فيها بأن يعيد لها كلب أنثى من نوع «لا برادو».

وذكرت في الفتاة في الدعوى أنها تمتلك كلب أنثى من نوع «لا برادو» مخلوط هجين والمسجل باسمها لدى أحد مراكز الرعاية الطبية المعنية بالحيوانات، وأن ها كانت تسمح لخطيبها السابق ببقاء الكلب لديه.

وأشارت إلى أن المدعي عليه رفض إعادة الكلب إليها عقب فسخ الخطوبة ما تسبب لها في أضرار معنوية، وطالبت بإلزامه بدفع تعويض لها بقيمة 100 ألف درهم.

وباشرت المحكمة الدعوى القضائية حيث ثبت أن الفتاة نقلت ملكية الكلب إلى خطيبها السابق، مما يعني أن الأخير هو مالك الكلب، وعليه وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.

فتاة
الإمارات
خطوبة
كلب
الوسم : محكمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137031
منذ 43 دقيقة
تستاهل ما جرى الها بسبب كلب .. لأنها نزلت مستواها لمستوى كلب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز يا خبيره ........
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .....
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..
رااايق
طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
شرب الماء واقفاً منهي عنه ، وشرب الماء جالساً ، سنَّة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام .. .. كفرت بأقوالك وآمنت بقول رسولنا الكريم...

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