فتاة تقاضي خطيبها السابق بسبب "كلب"

أبوظبي (صدى):
شهدت إحدى المحاكم في الإمارات دعوى قضائية رفعتها فتاة ضد خطيبها السابق، وطالبت فيها بأن يعيد لها كلب أنثى من نوع «لا برادو».
وذكرت في الفتاة في الدعوى أنها تمتلك كلب أنثى من نوع «لا برادو» مخلوط هجين والمسجل باسمها لدى أحد مراكز الرعاية الطبية المعنية بالحيوانات، وأن ها كانت تسمح لخطيبها السابق ببقاء الكلب لديه.
وأشارت إلى أن المدعي عليه رفض إعادة الكلب إليها عقب فسخ الخطوبة ما تسبب لها في أضرار معنوية، وطالبت بإلزامه بدفع تعويض لها بقيمة 100 ألف درهم.
وباشرت المحكمة الدعوى القضائية حيث ثبت أن الفتاة نقلت ملكية الكلب إلى خطيبها السابق، مما يعني أن الأخير هو مالك الكلب، وعليه وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.