قصة زيجة استمرت 7 ساعات أسفرت عن طفلين

القاهرة (صدى):
روى رجل مصر قصته مع زيجة استمرت لمدة 7 ساعات فقط ليتفاجئ فيما بعد بأن هذه الزيحة أسفرت عن ولادة ولد وبنت دون علمه.
وقال "الزوج" أنه متزوج بـ 3 نساء وغضب من إحداهن ذات مرة فخرج ليقيم الليلة في أحد الفنادق ليتعرف فيها بالمصادفة على امرأة أخرى ليقرر الزواج منها.
تمت الزيجة في الساعة الثانية عشر صباحًا وطلقها في الساعة 7 صباحًا لتستمر هذه الزيحة 7 ساعات فقط ويمضى كلاً منهما في طريقه.
وتفاجئ الرجل وفقًا لروايته التي تعود لعام 1960 أنه تسلم دعوى نفقة من تلك المرأة بشأن ولد وفتاة نسبتهما إليه من زيجتهما التي لم تستمر سوى 7 ساعات، وبالفعل قضت المحكمة بالنفقة على "الرجل" آنذاك.