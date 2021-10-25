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قصة زيجة استمرت 7 ساعات أسفرت عن طفلين

منذ 6 ساعات
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قصة زيجة استمرت 7 ساعات أسفرت عن طفلين

القاهرة (صدى):
روى رجل مصر قصته مع زيجة استمرت لمدة 7 ساعات فقط ليتفاجئ فيما بعد بأن هذه الزيحة أسفرت عن ولادة ولد وبنت دون علمه.

وقال "الزوج" أنه متزوج بـ 3 نساء وغضب من إحداهن ذات مرة فخرج ليقيم الليلة في أحد الفنادق ليتعرف فيها بالمصادفة على امرأة أخرى ليقرر الزواج منها.

تمت الزيجة في الساعة الثانية عشر صباحًا وطلقها في الساعة 7 صباحًا لتستمر هذه الزيحة 7 ساعات فقط ويمضى كلاً منهما في طريقه.

وتفاجئ الرجل وفقًا لروايته التي تعود لعام 1960 أنه تسلم دعوى نفقة من تلك المرأة بشأن ولد وفتاة نسبتهما إليه من زيجتهما التي لم تستمر سوى 7 ساعات، وبالفعل قضت المحكمة بالنفقة على "الرجل" آنذاك.

 

الزواج
الطلاق
النفقة
علاقة زوجية
أقصر زيجة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137031
منذ 6 ساعات
لبسوها فيه ، باللتي واللتيه ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1948
منذ ساعة
خلي الورقة العرفي تنفعك..

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أحدث التعليقات

طرق عن خشمك
ذا مكانه في نساح الطعس خاطينه إعلامي وزق فيك
بلبل البحر
الله يعينهم على هذه المصيبة
بلبل البحر
خلي الورقة العرفي تنفعك..
بلبل البحر
جزاك الله خير يا ست
جنوبيه قحطانيه❣
اذا هويسوق تقعد ما نبي ضحايا😊🤣

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