نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

منذ ساعة
2013
3
صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

طلال الغامدي (صدى):
رجحت تقارير صحفية إمكانية تولي محمد نور منصب المدير التنفيذي في نادي النصر، وذلك بعد إقالة حسين عبد الغني بسبب بعض السلوكيات المثيرة للجدل بشأنه خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن "نور" يمكن أن يقود الاتحاد لعقد صفقات تبادلية مع عملاق جدة أو ربما الحصول على خدمات بعض اللاعبين بعد دخولهم الفترة الحرة.

وبدا نور، بعد اعتزاله كرة القدم، حريصًا على إقامة علاقات جيدة مع الأعداء قبل الأصدقاء، ما يلمح إلى علاقة جيدة جدًا مع الهلال، عكس ما فعله حسين عبد الغني، الفترة الماضية.

كما أن "نور" يولي محبة خاصة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتجديد تعاقد "حمدالله" مع النصر.

يٌذكر أن حسين عبد الغني قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.

كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.

 

النصر
محمد نور
حسين عبدالغني
خالد البلطان
رئيس الشباب
عبدالرزاق حمدالله
عملاق جدة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10106
منذ 23 دقيقة
حسنا حسنا و طيب وكيف يكون ** هكزااا كزاالك ***!! ههههههههه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2171
منذ 22 دقيقة
هههههههههههه
اللهم لاشماته
تراكم النصر استوعبوا
لاتقارنون انفسكم بالهلال
تلطمكم امواجه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2809
منذ 7 دقائق
ههههههه اسوء خلف لاسوء سلف والاتجاة نحو الطريق المنحدرة ماذا فعلت بهم يا زعيم،،، الآسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابو خرقة ما يترك عوايدة ههههههه ياخي من يوم اشوف هذا الكائن الحي اتذكر الهرطقة والخرقة يا جماعة الخير هذا ينفع يرعى ابل وش...
احمد
مثل هذا الكاتب يستحق الاشاده... لانه ينتقد لصالح البلد وما ولد... من اسس تطور الدول المتقدمه انها فتحت باب النقد البناء لتصحيح الاخطاء... المهم...
رااايق
ترى في كل مكان مو بس الغربية *!!! لكن لا حياة لمن تنادي **!!!
ع. س. ع
ههههههه اسوء خلف لاسوء سلف والاتجاة نحو الطريق المنحدرة ماذا فعلت بهم يا زعيم،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه لازم نصفق من باب التشجيع ... .. الله يكفينا وإياكم النفاق الإجتماعي وأهله يا اخ عبد الله ..

أخر الأخبار

فتاة تقاضي خطيبها السابق بسبب "كلب"
فتاة تقاضي خطيبها السابق بسبب "كلب"
منذ 6 دقائق 55
ولي عهد دولة الكويت يغادر الرياض
ولي عهد دولة الكويت يغادر الرياض
منذ 27 دقيقة 1177
رباعي الهلال يؤدي برامج علاجية وتأهيلية قبل كلاسيكو الأهلي
رباعي الهلال يؤدي برامج علاجية وتأهيلية قبل كلاسيكو الأهلي
منذ 27 دقيقة 1243
قصة زيجة استمرت 7 ساعات أسفرت عن طفلين
قصة زيجة استمرت 7 ساعات أسفرت عن طفلين
منذ 35 دقيقة 403
الإصابات تضرب صفوف بروسيا دورتموند قبل مواجهة إنجولشتات
الإصابات تضرب صفوف بروسيا دورتموند قبل مواجهة إنجولشتات
منذ 43 دقيقة 1124
الزعاق يكشف عن علامة تدل على بداية البوادر الشتوية "فيديو"
الزعاق يكشف عن علامة تدل على بداية البوادر الشتوية "فيديو"
منذ 49 دقيقة 1267
صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟
صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟
منذ ساعة 2013
معلومات هامة يجب معرفتها عن "وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية"
معلومات هامة يجب معرفتها عن "وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية"
منذ ساعة 1190
آل الشيخ بعد تعديل موعد مباراة "كأس مارادونا":"الأساطير لا يموتون"
آل الشيخ بعد تعديل موعد مباراة "كأس مارادونا":"الأساطير لا يموتون"
منذ ساعة 1319
فتح باب القبول والتسيجل لـ برنامج "الأمن الصحي"
فتح باب القبول والتسيجل لـ برنامج "الأمن الصحي"
منذ ساعة 1506