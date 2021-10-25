صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

طلال الغامدي (صدى):
رجحت تقارير صحفية إمكانية تولي محمد نور منصب المدير التنفيذي في نادي النصر، وذلك بعد إقالة حسين عبد الغني بسبب بعض السلوكيات المثيرة للجدل بشأنه خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت التقارير أن "نور" يمكن أن يقود الاتحاد لعقد صفقات تبادلية مع عملاق جدة أو ربما الحصول على خدمات بعض اللاعبين بعد دخولهم الفترة الحرة.
وبدا نور، بعد اعتزاله كرة القدم، حريصًا على إقامة علاقات جيدة مع الأعداء قبل الأصدقاء، ما يلمح إلى علاقة جيدة جدًا مع الهلال، عكس ما فعله حسين عبد الغني، الفترة الماضية.
كما أن "نور" يولي محبة خاصة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتجديد تعاقد "حمدالله" مع النصر.
يٌذكر أن حسين عبد الغني قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.
كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.