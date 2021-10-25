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عصبت على واحد على الهواء
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137009
منذ 23 دقيقة
صح لسانتز ...
.. الحقيقه المثل والتعبير والا حركة اليد ، شي مسكت ، ولا الخنساء في زمانهاااا ..
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