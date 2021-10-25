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بالصور .. بدء مشروع التنقيب الأثري في موقع "زُبَالا" برفحاء

منذ ساعة
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بالصور .. بدء مشروع التنقيب الأثري في موقع "زُبَالا" برفحاء

الحدود الشمالية (صدى):

بدأ العمل في مشروع التنقيب الأثري في موقع "زُبَالا" جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن أعمال ومشاريع التنقيب الأثري التي تنفذها هيئة التراث في مناطق المملكة.

وكان موقع "زُبَالا" قد خضع لتنقيبات أثرية منذ عام 2015، وعثر فيها على مسجد مستطيل الشكل، وعدد من القطع الأثرية مثل الفخار والخزف والحجر الصابوني وأدوات أخرى دقيقة مصنوعة من المعادن والزجاج.

وتستهدف الهيئة من الأعمال الحالية في المشروع إلى استكمال التنقيب في أجزاء جديدة من الموقع وفق منهجية جديدة تتوافق مع أهداف برنامج درب زبيدة،الذي تم إطلاقه في شهر رمضان الماضي ويتضمن في مساراته الدراسات والأبحاث والنشر العلمي.

يذكر أن الهيئة تستهدف الكشف عن ملامح الموقع وتوثيقه والعناية به لإبراز الدور الحضاري للمملكة على مختلف العصور الزمنية والفترات التاريخية.

رفحاء
هيئة
المملكة
منطقة الحدود الشمالية
هيئة التراث

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137009
منذ 51 دقيقة
موفقين ..

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ندعم كل عمل عربي لأن العرب أساس العمل العربي والسعودية أساس عالم اسلامي وعالمي.
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل هذا الشرف من المراحيض واوراقهاا .. شرف يليق بهااا ..
احمد
يا رجل ... شريت جهاز وطلعت ماركته مضروبه وغير مطابقه للمواصفات والمفترض سحبه من الاسواق.. ولما شكيت للتجاره قلب الموضوع علي وتم اقفال البلاغ...
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ، مخترع ومفكر عبقري .. .. اخترع حاجتين في خطوة واحده .. استخدم طاقة الرياح في تعبئة الكيس وافرع هواء الكيس لإشعال النار...

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