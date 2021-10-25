الهلال يقرر عزل "الدوسري" قبل مواجهة الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
قرر النادي الهلال أن يعزل لاعبه سالم الدوسري عن التدريبات خلال الـ 48 ساعة القادمة، بالتزامن مع الاستعدادات التي يجريها الفريق الأول لكرة القدم للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأهلي.
وجاء قرار الهلال بناءً على رأي الجهاز الطبي الذي يشرف على حالة "الدوسري" الذي شعر بآلام خفيفة في مفصل القدم، خلال المباراة التي أقيمت أمام نادي النصر بدوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يصدر النادي بعد يومين قراره بشأن مصير "الدوسري" من المشاركة في مواجهة الأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.