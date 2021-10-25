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أغبي تصرف من حارسة مرمى
منذ 6 ساعات
1412
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14767
منذ 59 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه،
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز يا خبيره ........
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .....
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..
رااايق
طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
شرب الماء واقفاً منهي عنه ، وشرب الماء جالساً ، سنَّة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام .. .. كفرت بأقوالك وآمنت بقول رسولنا الكريم...
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