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نهاية المزح الثقيل
منذ 5 ساعات
1373
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137024
منذ ساعة
ويش اللي حصل عند المهابيل ...!!؟
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
ابو خرقة ما يترك عوايدة ههههههه ياخي من يوم اشوف هذا الكائن الحي اتذكر الهرطقة والخرقة يا جماعة الخير هذا ينفع يرعى ابل وش...
احمد
مثل هذا الكاتب يستحق الاشاده... لانه ينتقد لصالح البلد وما ولد... من اسس تطور الدول المتقدمه انها فتحت باب النقد البناء لتصحيح الاخطاء... المهم...
رااايق
ترى في كل مكان مو بس الغربية *!!! لكن لا حياة لمن تنادي **!!!
ع. س. ع
ههههههه اسوء خلف لاسوء سلف والاتجاة نحو الطريق المنحدرة ماذا فعلت بهم يا زعيم،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه لازم نصفق من باب التشجيع ... .. الله يكفينا وإياكم النفاق الإجتماعي وأهله يا اخ عبد الله ..
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