"السهلي" يكشف تستر تجاري في بعض الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الغربية

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الصحفي، حماد السهلي، أن أغلب الشقق المفروشة وبعض الفنادق في المنطقة الغربية فيها تستر تجاري ويديرها مقيمون.
وأضاف أن المقيمين يضربون بالأنظمة عرض الحائط، فضلا عن سوء النظافة والتعامل واجراءات السلامة، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
واستشهد على صحة حديثه بأن مقيم من جنسية عربية ومسؤول على أحد هذه الشقق طلب منه أن يدفع مباشرة مقابل أن يمنحه تخفيض، فأجابه بأن هذا مخالف للأنظمة الحكومة، فرد فعليه قائلا :"انت بتخوفني بالحكومة امشي من هنا وأغلى ما فخليك اركبه".
وأكد الكاتب أنه طلب من المقيم أن يتواصل مع مديره، فرد عليه الأخير قائلا :"انا الكل فالكل"، في إشارة منه بسيطرته على الشقق.
ودعا "السهلي" وزارات الداخلية، والسياحة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإمارة منطقة مكة المكرمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التستر التجاري.