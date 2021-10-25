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"السهلي" يكشف تستر تجاري في بعض الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الغربية

منذ ساعتين
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"السهلي" يكشف تستر تجاري في بعض الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الغربية

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الصحفي، حماد السهلي، أن أغلب الشقق المفروشة وبعض الفنادق في المنطقة الغربية فيها تستر تجاري ويديرها مقيمون.

وأضاف أن المقيمين يضربون بالأنظمة عرض الحائط، فضلا عن سوء النظافة والتعامل واجراءات السلامة، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

واستشهد على صحة حديثه بأن مقيم من جنسية عربية ومسؤول على أحد هذه الشقق طلب منه أن يدفع مباشرة مقابل أن يمنحه تخفيض، فأجابه بأن هذا مخالف للأنظمة الحكومة، فرد فعليه قائلا :"انت بتخوفني بالحكومة امشي من هنا وأغلى ما فخليك اركبه".

وأكد الكاتب أنه طلب من المقيم أن يتواصل مع مديره، فرد عليه الأخير قائلا :"انا الكل فالكل"، في إشارة منه بسيطرته على الشقق.

ودعا "السهلي" وزارات الداخلية، والسياحة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإمارة منطقة مكة المكرمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التستر التجاري.

السياحة
مكة المكرمة
وزارة التجارة
الداخلية
إمارة منطقة مكة المكرمة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 703
منذ 5 دقائق
يا رجل ...
شريت جهاز وطلعت ماركته مضروبه وغير مطابقه للمواصفات والمفترض سحبه من الاسواق..
ولما شكيت للتجاره قلب الموضوع علي وتم اقفال البلاغ بتكذيبي.
والوكيل طلع من مستعربين الشمال بغطاء سعوده

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ندعم كل عمل عربي لأن العرب أساس العمل العربي والسعودية أساس عالم اسلامي وعالمي.
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل هذا الشرف من المراحيض واوراقهاا .. شرف يليق بهااا ..
احمد
يا رجل ... شريت جهاز وطلعت ماركته مضروبه وغير مطابقه للمواصفات والمفترض سحبه من الاسواق.. ولما شكيت للتجاره قلب الموضوع علي وتم اقفال البلاغ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيدون ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ، مخترع ومفكر عبقري .. .. اخترع حاجتين في خطوة واحده .. استخدم طاقة الرياح في تعبئة الكيس وافرع هواء الكيس لإشعال النار...

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