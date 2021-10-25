فيديو نادر للملك فهد أثناء تجديد مسجد قباء

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن اهتمام الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بمسجد قباء؛ حيث أمر بتجديده وتوسعته وحضر إعادة افتتاحه وبرفقته أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وعدد من الأمراء والمسؤولين.
ويعد مَسْجِدُ قُبَاءٍ، هو أول مسجد بني في الإسلام، وأول مسجد بني في المدينة المنورة، وهو أيضًا أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي، فيما يقع المسجد إلى الجنوب من المدينة المنورة، بُني المسجد من قِبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما هاجر من مكة متوجهاً إلى مدينة.
واهتم المسلمون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعمارة المسجد خلال العصور الماضية، فجدده عثمان بن عفان، ثم عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك، وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه.
وقام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس للتوسعة في عهده للمسجد في عام 1405 هـ، وانتهت أعمال التوسعة عام 1407 هـ، بلغت مساحة المصلى وحده 5000 متر مربع، وبلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 متر مربع، وأصبح يستوعب 20.000 مصلي.