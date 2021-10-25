نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو نادر للملك فهد أثناء تجديد مسجد قباء

منذ ساعة
1599
2
فيديو نادر للملك فهد أثناء تجديد مسجد قباء

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن اهتمام الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بمسجد قباء؛ حيث أمر بتجديده وتوسعته وحضر إعادة افتتاحه وبرفقته أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وعدد من الأمراء والمسؤولين.

ويعد مَسْجِدُ قُبَاءٍ، هو أول مسجد بني في الإسلام، وأول مسجد بني في المدينة المنورة، وهو أيضًا أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي، فيما يقع المسجد إلى الجنوب من المدينة المنورة، بُني المسجد من قِبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما هاجر من مكة متوجهاً إلى مدينة.

واهتم المسلمون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعمارة المسجد خلال العصور الماضية، فجدده عثمان بن عفان، ثم عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك، وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه.

وقام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس للتوسعة في عهده للمسجد في عام 1405 هـ، وانتهت أعمال التوسعة عام 1407 هـ، بلغت مساحة المصلى وحده 5000 متر مربع، وبلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 متر مربع، وأصبح يستوعب 20.000 مصلي.

المملكة
المدينة المنورة
خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد
مسجد قباء
فيديوهات نادرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18466
منذ ساعة
أعكى ابو فيصل من وقته لمدينة الرسول المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام وأعطر التحايا لأهلها وجيران قبره الشريف .. أعطاها ما يربو على عدة أشهر للإشراف المباشر على مشروعه لتوسيع وإعمار مسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.. ما سمعتكم تصلون عليه .. صلى الله عليه وسلم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18466
منذ ساعة
أعطى أو أعكف... يا أبو العطف من فضلك... روقنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
حروب التبطح والبلطجة والتصرفات الغير أخلاقية داخل الملعب وخارجة تعرف سالم الدوسري اللي أكلك عشب الملعب والله لو كان معك عشرين بتروسة غير تنهان...
أبوخالد-أبها.
ابو محمد عدد التعليقات : 1556 منذ 6 دقائق نرجوا من النيابة التحقيق مع هيئة الترفيه المفسدة .. ============================================================================== بيض الله وجهك ياابومحمد ..جبتها...
رااايق
تحمس وشكله يبغي يسوي الئصع** بس ما مداه *** هههههههههههه
ابو وليد
حروب والا بترسة
رااايق
هذي قالت له تعرف تجري *؟!! قال ايوه ** قالت له حصلني بئه *** هههههههههههههههههه

أخر الأخبار

شاهد .. عناق أخوي بين الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت
شاهد .. عناق أخوي بين الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت
منذ 12 دقيقة 1201
شاهد.. حديث جانبي بين ولي العهد ووزير الطاقة خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
شاهد.. حديث جانبي بين ولي العهد ووزير الطاقة خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
منذ 14 دقيقة 1080
مواصفات وسعر بيجو 208 موديل 2021 في المملكة
مواصفات وسعر بيجو 208 موديل 2021 في المملكة
منذ 25 دقيقة 1115
بالفيديو.. استقبال ولي العهد للقادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر
بالفيديو.. استقبال ولي العهد للقادة والرؤساء المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر
منذ 27 دقيقة 1286
فيديو يوثق مواقف الملك فهد فور علمه بمرور السودان بأزمة
فيديو يوثق مواقف الملك فهد فور علمه بمرور السودان بأزمة
منذ 30 دقيقة 1093
قرار من نادي الإبل بشأن مسابقة الفحل المنتج
قرار من نادي الإبل بشأن مسابقة الفحل المنتج
منذ 37 دقيقة 1147
"الرياضة" تعلن بدء العمل في تطوير 3 ملاعب (فيديو)
"الرياضة" تعلن بدء العمل في تطوير 3 ملاعب (فيديو)
منذ 43 دقيقة 1391
التحالف: 29 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية في الجوبة والكسارة 
التحالف: 29 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية في الجوبة والكسارة 
منذ 45 دقيقة 1117
ألمانيا تحاكم "داعشية" بتهمة قتل فتاة يزيدية عطشًا
ألمانيا تحاكم "داعشية" بتهمة قتل فتاة يزيدية عطشًا
منذ 45 دقيقة 1223
نادي الإبل: نستبعد المتلاعبين بالشرائح ونضعهم في القائمة السوداء
نادي الإبل: نستبعد المتلاعبين بالشرائح ونضعهم في القائمة السوداء
منذ 46 دقيقة 1123