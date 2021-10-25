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خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة

منذ ساعة
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خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة

تبوك (صدى):
كشف خال الطفل الذي هاجمته 10 كلاب طفلاً في حي البوادي بتبوك، تفاصيل جديدة حول محاولة نهش جسد الطفل ، بعدما باءت كل محاولاته للهروب بالفشل.

وقال أحمد البلوي خال الطفل "علي" "خرج ابن أختي البالغ من العمر 10 سنوات، بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلنا، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه"، بحسب العربية

وأضاف: "سمعت صرخات علي مستنجداً بنا لإنقاذه، فهرعت على الفور مسرعاً، وحين حاولت إنقاذه هاجمتني مجموعة من الكلاب، لكنني استطعت حمله والهروب إلى المنزل",مبينا أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.

وأوضحت أمانة منطقة تبوك عبر حسابها في تويتر، أنه إشارة إلى ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي، فإن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.

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تبوك
طفل
الكلاب
نهش

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137001
منذ ساعة
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18466
منذ ساعة
موقف فظيع ... لا يحسد عليه

كلامي جارح بس فعلا الكلاب جائعة .... وين مدينة الكلاب الخيرية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حروب التبطح والبلطجة والتصرفات الغير أخلاقية داخل الملعب وخارجة تعرف سالم الدوسري اللي أكلك عشب الملعب والله لو كان معك عشرين بتروسة غير تنهان...
أبوخالد-أبها.
ابو محمد عدد التعليقات : 1556 منذ 6 دقائق نرجوا من النيابة التحقيق مع هيئة الترفيه المفسدة .. ============================================================================== بيض الله وجهك ياابومحمد ..جبتها...
رااايق
تحمس وشكله يبغي يسوي الئصع** بس ما مداه *** هههههههههههه
ابو وليد
حروب والا بترسة
رااايق
هذي قالت له تعرف تجري *؟!! قال ايوه ** قالت له حصلني بئه *** هههههههههههههههههه

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