خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة

تبوك (صدى):
كشف خال الطفل الذي هاجمته 10 كلاب طفلاً في حي البوادي بتبوك، تفاصيل جديدة حول محاولة نهش جسد الطفل ، بعدما باءت كل محاولاته للهروب بالفشل.
وقال أحمد البلوي خال الطفل "علي" "خرج ابن أختي البالغ من العمر 10 سنوات، بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلنا، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه"، بحسب العربية
وأضاف: "سمعت صرخات علي مستنجداً بنا لإنقاذه، فهرعت على الفور مسرعاً، وحين حاولت إنقاذه هاجمتني مجموعة من الكلاب، لكنني استطعت حمله والهروب إلى المنزل",مبينا أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.
وأوضحت أمانة منطقة تبوك عبر حسابها في تويتر، أنه إشارة إلى ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي، فإن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.
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