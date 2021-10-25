بالفيديو.. باحث يوضح سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان

الخرطوم (صدى):
أوضح الباحث الاستراتيجي اللواء محمد نعمة، اليوم الاثنين، سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان.
وقال محمد نعمة خلال حديثه لقناة " العربية " إن تسارع الأحداث تطور طبيعي في الأمور منذ بدايتها، مؤكدًا على أن شراكة الحكم في السودان كان بها إشكاليات وثغرات كثيرة جدًا.
وأضاف : من يتحدثون ليس في مقام إدارة الدولة ولكن في مقام التناطح حول كراسي الحكم، وكل مايدور عبارة عن تراشقات لا ترتقي إلى مستوى إدارة الدولة.
وتابع : المهم هو السودان والدولة، مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠.
ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أعلنت اليوم الاثنين، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.