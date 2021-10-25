بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله، اليوم الإثنين، حملة تشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وقامت الهيئة بنثر بذور الأشجار البرية باستخدام طائرات الدرون على مساحة 2 مليون متر مربع، وتهدف الحملة إلى زراعة مائة ألف شجرة داخل محمية الإمام تركي موزعة على ثلاثة مراكز.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق، السبت الماضي، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، ويعني بمتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.