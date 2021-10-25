نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة

منذ 43 دقيقة
1483
2
بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله، اليوم الإثنين، حملة تشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وقامت الهيئة بنثر بذور الأشجار البرية باستخدام طائرات الدرون على مساحة 2 مليون متر مربع، وتهدف الحملة إلى زراعة مائة ألف شجرة داخل محمية الإمام تركي موزعة على ثلاثة مراكز.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق، السبت الماضي، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، ويعني بمتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

الأمير محمد بن سلمان
منتدى
السعودية خضراء
محمية الإمام تركي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136995
منذ 38 دقيقة
خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 14 دقيقة
ازرعوا طماط .. عنب .. توت .. ورد .. أبو فروة

وعسى تكرمون بالأمطار فهذا موسم الأمطار لمن أراد الله له خيراً وريّا .. اللهم أصلح زراعتنا وقبلها قلوبنا ونقّها حتى تكون كحبات المطر العذبة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
تحس بهذا المهرجان مين يعرض اكثر من جسمه لحم رخيص ومعفن **!!!
د محمد ماجد بخش
ازرعوا طماط .. عنب .. توت .. ورد .. أبو فروة وعسى تكرمون بالأمطار فهذا موسم الأمطار لمن أراد الله له خيراً وريّا .....
ع. س. ع
بلاش تبلي على خلق الله يا ادارة الاتحاد واذا فعلتم ستلحقون بالنصر الذي لم يحالفة التوفيق منذ أن تأسس بسبب ظلمهم لخلق الله ومن...
د محمد ماجد بخش
يا مشعل النار في منتزهات جبال السودة أشعلت قلبي معاك شوقا إليها
د محمد ماجد بخش
قطرات من زيت علبة الدريكسيون قد يكلفك إيقافها قيمة خروف نجدي ضخم .. ويا ليل ما أجملك !

أخر الأخبار

خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة
خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة
منذ 6 دقائق 1300
ميزة جبارة تقدمها الهواتف القابلة للطي تعرف عليها
ميزة جبارة تقدمها الهواتف القابلة للطي تعرف عليها
منذ 10 دقائق 1301
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 13 دقيقة 1203
بالفيديو.. ضبط 92 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
بالفيديو.. ضبط 92 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
منذ 18 دقيقة 1309
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 23 دقيقة 1466
"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام الأحداث الجارية في السودان
"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام الأحداث الجارية في السودان
منذ 28 دقيقة 1541
بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض
بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض
منذ 33 دقيقة 1546
بالفيديو.. باحث يوضح سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان
بالفيديو.. باحث يوضح سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان
منذ 38 دقيقة 1651
بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة
بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة
منذ 43 دقيقة 1483
الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"
الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"
منذ 58 دقيقة 1634