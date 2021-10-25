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الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"

منذ 58 دقيقة
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الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"

خالد الظفيري (صدى):
علق النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على حكم التمييز ببراءة الشيخ فيصل السلمان وناصر الطيار من التهم الموجهة لهم في قضية التسريبات الأمنية المتعلقة بقضية الصندوق الماليزي.

وقال أن براءة السلمان والطيار من تسريبات الصندوق الماليزي تؤكد أنهم مبلغون بقضية فساد لا متهمين بقضية خيانة، مضيفا "رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي كان له الفضل بعد الله بكشف هذا الملف بمعية هؤلاء المخلصين".

يذكر أمن محكمة التمييز قضت ببراءة ضابطان برتبة عقيد وهما الشيخ فيصل السلمان وناصر الطيار ببراءتهما من قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة بقضية الصندوق الماليزي .

عبدالكريم الكندري
الشيخ فيصل السلمان
ناصر الطيار
قضية الصندوق الماليزي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 51 دقيقة
مات الموت .. ليس بعد .. أو ليس قبل أن يذبح

الملك لله الواحد القهار يؤمئذٍ

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