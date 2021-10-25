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بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض

منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض

الرياض (صدى):
وصل إلى الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين, والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة , ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل إلى الرياض اليوم نائب رئيس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم, والوفد المرافق له, للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان. ومندوب عن المراسم الملكية.

 

الرياض
الإمارات
البحرين
وزير المالية
مطار الملك خالد الدولي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الشيخ مكتوم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 19 دقيقة
حياهم الله في بيت العرب الكبير في حصن سلمان وحضن شعبه

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