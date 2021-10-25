عقوبات وغرامات بحق 17 مخالفًا لإشعال النار بمتنزه السودة

أبها (صدى):
وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار بمتنزه السودة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة.
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن المخالفة هي إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، وذلك في متنزه السودة، مؤكدة على ضرورة المحافظة على كافة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وشددت الإمارة على ضرورة تفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والمواقع والمتنزهات التي تشكلت منها طبيعة عسير، وكانت ركيزة في بناء استراتيجية تطوير المنطقة، والابتعاد عن إشعال النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق.