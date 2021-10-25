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عقوبات وغرامات بحق 17 مخالفًا لإشعال النار بمتنزه السودة

منذ ساعة
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عقوبات وغرامات بحق 17 مخالفًا لإشعال النار بمتنزه السودة

أبها (صدى):
وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار بمتنزه السودة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن المخالفة هي إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، وذلك في متنزه السودة، مؤكدة على ضرورة المحافظة على كافة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

وشددت الإمارة على ضرورة تفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والمواقع والمتنزهات التي تشكلت منها طبيعة عسير، وكانت ركيزة في بناء استراتيجية تطوير المنطقة، والابتعاد عن إشعال النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق.

 

عسير
عقوبات
غرامات
نظام البيئة
إشعال النار
متنزه السودة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136995
منذ 40 دقيقة
ياليت تشونهم في نيرانهم اللتي اوقدوهاا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 17 دقيقة
يا مشعل النار في منتزهات جبال السودة أشعلت قلبي معاك شوقا إليها

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أحدث التعليقات

رااايق
تحس بهذا المهرجان مين يعرض اكثر من جسمه لحم رخيص ومعفن **!!!
د محمد ماجد بخش
ازرعوا طماط .. عنب .. توت .. ورد .. أبو فروة وعسى تكرمون بالأمطار فهذا موسم الأمطار لمن أراد الله له خيراً وريّا .....
ع. س. ع
بلاش تبلي على خلق الله يا ادارة الاتحاد واذا فعلتم ستلحقون بالنصر الذي لم يحالفة التوفيق منذ أن تأسس بسبب ظلمهم لخلق الله ومن...
د محمد ماجد بخش
يا مشعل النار في منتزهات جبال السودة أشعلت قلبي معاك شوقا إليها
د محمد ماجد بخش
قطرات من زيت علبة الدريكسيون قد يكلفك إيقافها قيمة خروف نجدي ضخم .. ويا ليل ما أجملك !

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