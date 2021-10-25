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القضاء المصري يحكم بالإعدام شنقا للذراع اليمنى لهشام عشماوي

منذ 7 دقائق
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القضاء المصري يحكم بالإعدام شنقا للذراع اليمنى لهشام عشماوي

القاهرة (صدى):
أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة في مصر، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم الإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية المرابطين" .

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت بهاء علي كشك المكنى بأبي عبدالرحمن، ومحمد فتحي غريب المكني بأبي مالك، ومحمد مرجان المكنى بأبي بكر بتولي جماعة "المرابطين"، مؤكدة أنهم تولوا قيادة جماعة تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل المصري وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى منع السلطات العامة والحكومة من أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، كما حاولوا الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، فيما كان كشك قد كشف إنه سافر إلى ليبيا عام 2012 للعمل هناك بتأشيرة خروج، والتقى هشام عشماوي في مدينة درنة وتعرف على آخرين أقنعوه بالانضمام للتنظيم.

مصر
الإرهاب
هشام عشماوي
بهاء كشك
خلية المرابطين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18435
منذ 3 دقائق
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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