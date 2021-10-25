الشورى يطالب بنقل اختصاصات إدارة الميناء الجاف بالرياض إلى "الموانئ"

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وطالبت عضو الشورى عائشة عريشي الهيئة بأن تعمل على استثمار الموانئ الرئيسة في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها كأحد محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين.
كما طالب عضو الشورى نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ بالمسارعة في نقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام ال (BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.