نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشورى يطالب بنقل اختصاصات إدارة الميناء الجاف بالرياض إلى "الموانئ"

منذ ساعتين
1391
6
الشورى يطالب بنقل اختصاصات إدارة الميناء الجاف بالرياض إلى "الموانئ"

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالبت عضو الشورى عائشة عريشي الهيئة بأن تعمل على استثمار الموانئ الرئيسة في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها كأحد محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين.

كما طالب عضو الشورى نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ بالمسارعة في نقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام ال (BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الرياض
الشورى
الموانئ
الميناء الجاف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ ساعة
لكل أستاذ دكتور في شورى بلادي ..

الإلكترون ليس هو جسيم أولي مسؤول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ ساعة
..........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 58 دقيقة
........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 56 دقيقة
..........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 54 دقيقة
........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ 49 دقيقة
مخالف للنشر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
تحس بهذا المهرجان مين يعرض اكثر من جسمه لحم رخيص ومعفن **!!!
د محمد ماجد بخش
ازرعوا طماط .. عنب .. توت .. ورد .. أبو فروة وعسى تكرمون بالأمطار فهذا موسم الأمطار لمن أراد الله له خيراً وريّا .....
ع. س. ع
بلاش تبلي على خلق الله يا ادارة الاتحاد واذا فعلتم ستلحقون بالنصر الذي لم يحالفة التوفيق منذ أن تأسس بسبب ظلمهم لخلق الله ومن...
د محمد ماجد بخش
يا مشعل النار في منتزهات جبال السودة أشعلت قلبي معاك شوقا إليها
د محمد ماجد بخش
قطرات من زيت علبة الدريكسيون قد يكلفك إيقافها قيمة خروف نجدي ضخم .. ويا ليل ما أجملك !

أخر الأخبار

خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة
خال طفل تبوك الذي تعرض لمحاولة نهش من الكلاب يروي تفاصيل جديدة
منذ 5 دقائق 1300
ميزة جبارة تقدمها الهواتف القابلة للطي تعرف عليها
ميزة جبارة تقدمها الهواتف القابلة للطي تعرف عليها
منذ 9 دقائق 1301
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 13 دقيقة 1203
بالفيديو.. ضبط 92 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
بالفيديو.. ضبط 92 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
منذ 18 دقيقة 1309
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 23 دقيقة 1462
"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام الأحداث الجارية في السودان
"الخارجية": المملكة تتابع بقلق واهتمام الأحداث الجارية في السودان
منذ 28 دقيقة 1541
بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض
بالفيديو.. وصول وزير المالية الإماراتي ورئيس وزراء البحرين إلى الرياض
منذ 33 دقيقة 1545
بالفيديو.. باحث يوضح سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان
بالفيديو.. باحث يوضح سبب تسارع الأحداث الخطيرة في السودان
منذ 38 دقيقة 1651
بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة
بالفيديو.. إطلاق حملة تشجير باستخدام طائرات الدرون شمال المملكة
منذ 43 دقيقة 1479
الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"
الكندري يعلق على براءة السلمان والطيار من "تسريبات الصندوق الماليزي"
منذ 57 دقيقة 1633