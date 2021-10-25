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مكتب رئيس الحكومة السودانية يكشف مصير حمدوك وزوجته

منذ 57 دقيقة
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مكتب رئيس الحكومة السودانية يكشف مصير حمدوك وزوجته

الخرطوم (صدى):
كشف مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن اختطاف رئيس الوزراء وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان له: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية..كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".

وأضاف : "ما حدث يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".

وتابع: "تتحمل القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".

وأستكمل: "ندعو الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف، كما نؤكد أن الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته".

 

السودان
الحكومة السودانية
ثورة
حمدوك
الشعب السوداني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 32 دقيقة
الله يعينكم ويهدي سركم ويكشف ضركم .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18434
منذ 11 دقيقة
عودة للمربع الأول .. آااااي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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