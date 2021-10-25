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أول إجراء من "لجنة الحكام" في ملف اهتمامات العبود

منذ ساعتين
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أول إجراء من "لجنة الحكام" في ملف اهتمامات العبود

ماجد محمد (صدى):
تعقد اليوم الإثنين، لجنة الحكام الرئيسية اجتماعها الإسبوعي، والذي سيتخلله مناقشة طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والشباب في الاتهامات التي جاءت في بيان أصدرته إدارة العميد بشأن معاملة غير لائقة تجاه اللاعب عبد الرحمن العبود.

وقالت مصادر لجنة الحكام قررت استدعاء طاقم التحكيم بقيادة فيصل البلوي ومساعديه فيصل القحطاني، وعيسى الخيبري، للرد على الاتهامات التي جاءت في بيان نادي الاتحاد، بشأن الأخطاء التي تمت خلال مواجهة الشباب، وما بدر من أحد المساعدين ضد عبد الرحمن العبود لاعب العميد، بحسب عكاظ.

وكانت إدارة الاتحاد قد اتهمت، الطاقم التحكيمي، بتعمد هزيمة الفريق، بالإضافة إلى التصرف بشكل غير لائق مع عبدالرحمن العبود، نجم العميد، بين الشوطين.

الشباب
الاتحاد
لجنة الحكام
طاقم التحكيم
عبد الرحمن العبود

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2802
منذ 13 دقيقة
بلاش تبلي على خلق الله يا ادارة الاتحاد واذا فعلتم ستلحقون بالنصر الذي لم يحالفة التوفيق منذ أن تأسس بسبب ظلمهم لخلق الله ومن أنذر فقد اعذر

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