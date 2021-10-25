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بالفيديو.. ‏البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان

منذ 46 دقيقة
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بالفيديو.. ‏البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان

الخرطوم (صدى):
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد عبدالفتاح البرهان، على "مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة"، مضيفًا أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات".

وأوضح أن الانتخابات ستجري في يوليو 2023، لافتًا إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكدا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".

السودان
عبدالفتاح البرهان
المجلس السيادي
مجلس الوزراء السوداني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18434
منذ 12 دقيقة
ند و ند و ند ليسوا شركاء .. ونتائج الثورة في السودان غميقة وقرار البرهان عميق .. القصة مرهونة بالقصة الأممية المحتدة المحددة والمتحدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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