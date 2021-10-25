بالفيديو.. ‏البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان

الخرطوم (صدى):
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد عبدالفتاح البرهان، على "مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة"، مضيفًا أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات".
وأوضح أن الانتخابات ستجري في يوليو 2023، لافتًا إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكدا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".