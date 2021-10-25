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بالفيديو.. مواطنة تروي قصة افتتاحها "المختبر الوحيد" في عرعر

منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطنة تروي قصة افتتاحها "المختبر الوحيد" في عرعر

عرعر (صدى):
قررت مواطنة لم تتجاوز 26 عاماً من عمرها الاستثمار في المختبرات الطبية وتأسيس مختبر خاص بها حيث أصبح هو المختبر الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينتها عرعر.

وقالت الطبية سارة المرجي خلال حديثها على قناة " إم بي سي": "استأجرت مقراً للمعمل وقمت بشراء أجهزة المختبرات الطبية، واليوم مختبري هو الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينة عرعر".

وأضافت : وفرت فرص عمل مجزية لزميلاتي بالجامعة ليكوّنّ فريق عمل نسائي شاب يشغل ويدير أقسام المختبر كافة.

وتابعت : "بسبب قلة الوظائف لأخصائي وأخصائيات المختبرات قررت أن أصنع فرص عمل وظيفية لي ولزميلاتي في الجامعة وللدفعات التي تليها".

 

عرعر
مختبر
المختبرات
سارة المرجي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 28 دقيقة
موفقه خير انتي وزميلاتك ..

.. بس ترى كتابة اسمك واللقظ هو ساره ، كما ورد في القرآن الكريم .. وليس سارا ,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
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