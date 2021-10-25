بالفيديو.. مواطنة تروي قصة افتتاحها "المختبر الوحيد" في عرعر

عرعر (صدى):
قررت مواطنة لم تتجاوز 26 عاماً من عمرها الاستثمار في المختبرات الطبية وتأسيس مختبر خاص بها حيث أصبح هو المختبر الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينتها عرعر.
وقالت الطبية سارة المرجي خلال حديثها على قناة " إم بي سي": "استأجرت مقراً للمعمل وقمت بشراء أجهزة المختبرات الطبية، واليوم مختبري هو الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينة عرعر".
وأضافت : وفرت فرص عمل مجزية لزميلاتي بالجامعة ليكوّنّ فريق عمل نسائي شاب يشغل ويدير أقسام المختبر كافة.
وتابعت : "بسبب قلة الوظائف لأخصائي وأخصائيات المختبرات قررت أن أصنع فرص عمل وظيفية لي ولزميلاتي في الجامعة وللدفعات التي تليها".