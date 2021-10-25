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وفاة أحد أبطال مسلسل «فريندز»

منذ ساعة
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وفاة أحد أبطال مسلسل «فريندز»

واشنطن (صدى):
توفي الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر، الذي اشتهر ببطولة في المسلسل الكوميدي " فريندز" ، عن عمر يناهز 59 عامًا.

وذلك بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، الذى تم تشخيص إصابته به في عام 2018 ثم انتشر عظامه.

وذكرت تقارير بريطانية أن تايلر توفي بسلام في منزله في لوس أنجلوس، حيث كان قد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكرًا في سن الأربعين".

وشارك تايلر في نحو 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤدياً دور مدير مقهى «سنترال بيرك» الذي كان مفتوناً بريتشل.

 

لوس أنجلوس
مايكل
جيمس
فريندز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 44 دقيقة
الموت حق ..

.. ويش الغريب ، اذا كان فنان يعني مايجيه الموت .....!!؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18435
منذ 9 دقائق
لا باق إلا وجه الله .. الإنس والجن يموتون والله حي واحد أحد فرد صمد .. حي قيوم لا تأخذه سِنة ولا نوم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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