وفاة أحد أبطال مسلسل «فريندز»

واشنطن (صدى):
توفي الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر، الذي اشتهر ببطولة في المسلسل الكوميدي " فريندز" ، عن عمر يناهز 59 عامًا.
وذلك بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، الذى تم تشخيص إصابته به في عام 2018 ثم انتشر عظامه.
وذكرت تقارير بريطانية أن تايلر توفي بسلام في منزله في لوس أنجلوس، حيث كان قد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكرًا في سن الأربعين".
وشارك تايلر في نحو 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤدياً دور مدير مقهى «سنترال بيرك» الذي كان مفتوناً بريتشل.