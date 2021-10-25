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حجز قضية انتصار الحمادي لجلسة قد تكون الأخيرة

منذ ساعة
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حجز قضية انتصار الحمادي لجلسة قد تكون الأخيرة

فهمي محمد (صدى):
حجزت محكمة حوثية في صنعاء، الأحد، قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة.

وأوضحت مصادر حقوقية، أنه جرى حجز القضية إلى السابع من نوفمبر المقبل، للاطلاع والتوجيه بما يلزم.

جاء ذلك بعدما قدّم محامو الدفاع في الجلسة السابقة دفوعهم التي ركزت على دحض الادعاءات التي قدمتها النيابة دون أدلة قانونية صريحة.

واختُطفت الحمادي في وقت سابق، حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي، وتعمل عارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

 

جلسة
اليمن
الحوثيون
محكمة
انتصار الحمادي
فنانة مختطفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 14 دقيقة
الله يكون بعونهاا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18434
منذ 6 دقائق
الحوثة سينالون منها .. لأنها كشفت عوارهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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