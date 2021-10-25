حجز قضية انتصار الحمادي لجلسة قد تكون الأخيرة

فهمي محمد (صدى):
حجزت محكمة حوثية في صنعاء، الأحد، قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة.
وأوضحت مصادر حقوقية، أنه جرى حجز القضية إلى السابع من نوفمبر المقبل، للاطلاع والتوجيه بما يلزم.
جاء ذلك بعدما قدّم محامو الدفاع في الجلسة السابقة دفوعهم التي ركزت على دحض الادعاءات التي قدمتها النيابة دون أدلة قانونية صريحة.
واختُطفت الحمادي في وقت سابق، حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي، وتعمل عارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.