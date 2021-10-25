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َبالفيديو.. مي العيدان تكشف علاقة "شاذة" بين فنانة كويتية وسيدة

منذ ساعة
1915
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َبالفيديو.. مي العيدان تكشف علاقة "شاذة" بين فنانة كويتية وسيدة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تفاصيل صادمة بشأن علاقة "شاذة" بين فنانة كويتية وسيدة متزوجة؛ حيث تم القبض على تلك الفنانة متلبسة في "سهرة حمراء" في دولة خليجية، فتم ترحيلها إلى الكويت حيث قطعت السيدة علاقتها معها.

وقالت مي العيدان: "سمعتها سيئة. وشذّت عن قاعدة رب العالمين، ومعروف إنها بوية. جعل الله المرأة للرجل، والرجل للمرأة، لكنها عكست الأمر تماماً"، لافتة إلى أنّ الفنانة على علاقة بسيدة خليجية متزوّجة "كانت تغدق عليها أموالاً وهدايا، وسيارات، وهي التي جعلتها في أحد الفترات تُحسن شكلها".

وأضافت أن ذلك بعد أنّ نصحتها: "قالت لها، لا تجعلي الناس يقولون عنك بوية، وصففي شعرك واظهري كأنثى"، متابعة: "مشيت في طريق الحرام، والطريق الذي يهز عرش الله، على الرغم من أن هذه الفتاة متزوجة، ولكن الذي يشذ عن قاعدة الله، ليس شرط ألا يكون غير متزوج، فقد تتزوج من أجل نظرة المجتمع، حتى لا ينكشف أمرها، وأن لديها زوجاً وأطفالاً، وأن وضعها سليم وسوي".

 

فنانة كويتية
مي العيدان
فن ومشاهير
سيدة علاقة شاذة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مصايب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136989
منذ 42 دقيقة
افضحي هاالاشكال ، لا تذخرين شي ..
بوناصر
بوناصر عدد التعليقات : 2
منذ 21 دقيقة
هذي صايرة مثل قناة الجزيرة القطرية الكل يخاف منها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
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العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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