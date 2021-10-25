َبالفيديو.. مي العيدان تكشف علاقة "شاذة" بين فنانة كويتية وسيدة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تفاصيل صادمة بشأن علاقة "شاذة" بين فنانة كويتية وسيدة متزوجة؛ حيث تم القبض على تلك الفنانة متلبسة في "سهرة حمراء" في دولة خليجية، فتم ترحيلها إلى الكويت حيث قطعت السيدة علاقتها معها.
وقالت مي العيدان: "سمعتها سيئة. وشذّت عن قاعدة رب العالمين، ومعروف إنها بوية. جعل الله المرأة للرجل، والرجل للمرأة، لكنها عكست الأمر تماماً"، لافتة إلى أنّ الفنانة على علاقة بسيدة خليجية متزوّجة "كانت تغدق عليها أموالاً وهدايا، وسيارات، وهي التي جعلتها في أحد الفترات تُحسن شكلها".
وأضافت أن ذلك بعد أنّ نصحتها: "قالت لها، لا تجعلي الناس يقولون عنك بوية، وصففي شعرك واظهري كأنثى"، متابعة: "مشيت في طريق الحرام، والطريق الذي يهز عرش الله، على الرغم من أن هذه الفتاة متزوجة، ولكن الذي يشذ عن قاعدة الله، ليس شرط ألا يكون غير متزوج، فقد تتزوج من أجل نظرة المجتمع، حتى لا ينكشف أمرها، وأن لديها زوجاً وأطفالاً، وأن وضعها سليم وسوي".