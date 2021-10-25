بالفيديو.. تمساح يفاجئ زوجين بتصرف صادم

واشنطن (صدى):
فاجأ تمساح زوجين يلعبان في بطولة محلية للأزواج، في نادي بونيتا الوطني للجولف في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث عندما ضربت الزوجة نقطة الانطلاق السيئة من الحفرة الثانية، وبينما كانت عيناها تتبعان الكرة، رأت التمساح يخرج من الماء ويلتقط الكرة بأسنانه الحادة.
والتقطت الزوجة صورة للتمساح وكرة الجولف ذات اللون الوردي الفاتح تطفو في فمه، ليقوما بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث علق أحدهم بأن التمساح اعتقد كرة الجولف بيضة لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف نظرا لخطورتها.
وأظهر مقطع فيديو، التمساح وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الجولف بين فكيه، فيما استغرب لاعبو الجولف الذين صوروا التمساح سلوك الحيوان الغريب والذي لم يقم بأي هجوم على الإطلاق.