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بالفيديو.. تمساح يفاجئ زوجين بتصرف صادم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. تمساح يفاجئ زوجين بتصرف صادم

واشنطن (صدى):
فاجأ تمساح زوجين يلعبان في بطولة محلية للأزواج، في نادي بونيتا الوطني للجولف في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث عندما ضربت الزوجة نقطة الانطلاق السيئة من الحفرة الثانية، وبينما كانت عيناها تتبعان الكرة، رأت التمساح يخرج من الماء ويلتقط الكرة بأسنانه الحادة.

والتقطت الزوجة صورة للتمساح وكرة الجولف ذات اللون الوردي الفاتح تطفو في فمه، ليقوما بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث علق أحدهم بأن التمساح اعتقد كرة الجولف بيضة لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف نظرا لخطورتها.

وأظهر مقطع فيديو، التمساح وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الجولف بين فكيه، فيما استغرب لاعبو الجولف الذين صوروا التمساح سلوك الحيوان الغريب والذي لم يقم بأي هجوم على الإطلاق.

 

أمريكا
تمساحٌ
زوجين
ولاية فلوريدا
كرة الجولف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136990
منذ 20 دقيقة
تمساح غشيم .. بلع البلاستك وترك اللحم الطري الحاار ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ......
د محمد ماجد بخش
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ...
kkkk
اقول رح طير حمام
د محمد ماجد بخش
حمض الكبرياك المركز أذاب وعاء حفظه
د محمد ماجد بخش
العدالة لا بد وأن تأخذ مسراها

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