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تجيك المصايب

منذ 11 ساعة
1359
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137031
منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14767
منذ 31 دقيقة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز يا خبيره ........
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .....
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر .. آمين ..
رااايق
طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
شرب الماء واقفاً منهي عنه ، وشرب الماء جالساً ، سنَّة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام .. .. كفرت بأقوالك وآمنت بقول رسولنا الكريم...

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