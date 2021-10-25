هندي يبيع زوجته وينفق ثمنها ويتهمها بالخيانة

نيودلهي (صدى):
تمكن رجال الشرطة في الهند، من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، أقدم على بيع زوجته وأنفق ثمنها.
وتمكن الشاب الهندي عمره 17 من ولاية راجستان من بيع زوجته لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180000 روبية (8980 درهما تقريبا(، واشترى بثمنها هاتفًا ذكيًا وأنفق الباقي في الترفيه عن نفسه، وقال إنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر.
وتقدم أهل الزوجة ببلاغ لقسم الشرطة بعد اختفاء ابنتهم، وباستجوابه وجد ثغرات في إفادته، وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتم القبض عليه، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الأحداث، وسيواجه حكماً بالسجن سيقيضه في دار الإصلاحية.