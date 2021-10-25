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هندي يبيع زوجته وينفق ثمنها ويتهمها بالخيانة

منذ ساعة
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هندي يبيع زوجته وينفق ثمنها ويتهمها بالخيانة

نيودلهي (صدى):

تمكن رجال الشرطة في الهند، من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، أقدم على بيع زوجته وأنفق ثمنها.

وتمكن الشاب الهندي عمره 17 من ولاية راجستان من بيع زوجته لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180000 روبية (8980 درهما تقريبا(، واشترى بثمنها هاتفًا ذكيًا وأنفق الباقي في الترفيه عن نفسه، وقال إنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر.

وتقدم أهل الزوجة ببلاغ لقسم الشرطة بعد اختفاء ابنتهم، وباستجوابه وجد ثغرات في إفادته، وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتم القبض عليه، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الأحداث، وسيواجه حكماً بالسجن سيقيضه في دار الإصلاحية.

الهند
الشرطة
هندي
زوجة
بيع
هاتف
راجستان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137001
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههه ..

.. ياله من هندي اصلي .. استغفر الله العظيم ..

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حروب التبطح والبلطجة والتصرفات الغير أخلاقية داخل الملعب وخارجة تعرف سالم الدوسري اللي أكلك عشب الملعب والله لو كان معك عشرين بتروسة غير تنهان...
أبوخالد-أبها.
ابو محمد عدد التعليقات : 1556 منذ 6 دقائق نرجوا من النيابة التحقيق مع هيئة الترفيه المفسدة .. ============================================================================== بيض الله وجهك ياابومحمد ..جبتها...
رااايق
تحمس وشكله يبغي يسوي الئصع** بس ما مداه *** هههههههههههه
ابو وليد
حروب والا بترسة
رااايق
هذي قالت له تعرف تجري *؟!! قال ايوه ** قالت له حصلني بئه *** هههههههههههههههههه

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