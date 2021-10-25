بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال وزير الطاقة، خلال لقاء مصور معه: "لا أريد أن أعلق على هذا الكلام لأنه ليس من مهام عملي، لكن أنا شخص تقني وأتعامل مع المشكلات التقنية والفنية فقط.. سبب ارتفاع أسعار الوقود هو خلطها مع الإيثانول الذي وصل لعشرة فولت.. أسعار الوقود أصبحت غالية في الولايات المتحدة الأمريكية بسب انخفاض مخزون الوقود لديها".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ذلك بسبب أيضًا أن: "هناك إيقافًا تامًا لسعة مليوني ونصف برميل بسبب الإعصار، بالإضافة إلى أن استيراد الزيت الخام لن يساعد في حل الأمر ما سيساعد هو جعل الوقود متوفر أكثر لديهم، أو كشخص تقني فقط أقول عليهم بتقليل تصدير الوقود".