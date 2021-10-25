أبرز السوائل والزيوت التي تتسرب من السيارة

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات عن أبرز السوائل والزيوت التي قد تتسرب من السيارة وكيفية معرفتها.
وذكر الخبراء أنه من السهل التعرف على تسريبات البنزين بسبب رائحته الشهيرة، حيث يجب سرعة إصلاح سبب التسريب نظراً لخطورة البنزين الشديدة واحتمال تسببه في اشتعال حريق.
ويعتبر زيت المحرك من أبرز الزيوت التي قد تتسرب من السيارة، ويجب عند ملاحظته صيانة السيارة فوراً لخطورة تناقص مستوى الزيت على المحرك.
ويتميز زيت ناقل الحركة بلون أحمر خفيف وهو جديد ولون أحمر داكن أو بني بعد الاستخدام، كما أنه سميك ويشبه زيت المحرك، ويجب علاج سبب التسرب فوراً، حيث أن انخفاض مستواه قد ينتج عنه تعطل الناقل والحاجة لاستبداله.
في حين يأتي سائل التبريد بلون أخضر أو برتقالي أو وردي وهو من أكثر التسريبات شيوعاً, في حين يأتي زيت المكابح بلون مائل للصفرة أو بني بمستوى لزوجة متوسط بشكل يشبه الزيت. ، وهو من أخطر التسريبات،ً لأنه يعني أن المكابح لن تعمل بشكل جيد.